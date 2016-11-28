Самолет-разведчик ВМС США приблизился к кораблям ВМФ России

Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Poseidon подлетел к району дислокации авианесущей корабельной группы ВМФ России в Средиземном море, следует из информации западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

В соответствии с информацией сайтов, Poseidon с бортовым номером 168858 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и ведет наблюдение за действиями российских кораблей с высоты 6,5 тыс. м в районе Кипра.

В последнее время интенсивность самолетов-разведчиков США и НАТО в районе дислокации кораблей ВМФ России заметно выросла.



Эксперты фиксируют до 2–3 и более таких полетов почти каждый день, передает телеканал «Звезда».