Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Самолет-разведчик ВМС США приблизился к кораблям ВМФ России

Poseidon ведет наблюдение с высоты 6,5 тыс. м в районе недалеко от Кипра

Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Poseidon подлетел к району дислокации авианесущей корабельной группы ВМФ России в Средиземном море, следует из информации западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

В соответствии с информацией сайтов, Poseidon с бортовым номером 168858 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и ведет наблюдение за действиями российских кораблей с высоты 6,5 тыс. м в районе Кипра.

В последнее время интенсивность самолетов-разведчиков США и НАТО в районе дислокации кораблей ВМФ России заметно выросла.

Эксперты фиксируют до 2–3 и более таких полетов почти каждый день, передает телеканал «Звезда».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Самолет-разведчик ВМС США приблизился к кораблям ВМФ России

Poseidon ведет наблюдение с высоты 6,5 тыс. м в районе недалеко от Кипра

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке