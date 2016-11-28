Песков прокомментировал возможность агитации через онлайн-кинотеатры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку законопроекта об онлайн-кинотеатрах, признавшись, что не знает, о чем идет речь.

«Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь, я наверняка не так хорошо знаком с онлайн-кинотеатрами», — ответил Песков на вопрос о возможности ведения предвыборной агитации в онлайн-кинотеатрах.

Однако он подчеркнул, что сомневается в том, что онлайн-кинотеатры занимаются предвыборной агитацией.

Песков добавил, что интернет — достаточно важный сегмент проведения избирательных кампаний, однако он не может охватить всего масштаба страны.



«Интернету всегда в ходе избирательных кампаний уделялось должное внимание, оно будет уделяться дальше, это достаточно важный сегмент, но он не решающий, особенно в нашей стране», — заявил Песков.

