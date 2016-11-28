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Песков прокомментировал возможность агитации через онлайн-кинотеатры

Представитель Кремля подчеркнул, что интернету во время выборов в РФ будет уделено должное внимание, однако решающим он не является

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку законопроекта об онлайн-кинотеатрах, признавшись, что не знает, о чем идет речь.

«Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь, я наверняка не так хорошо знаком с онлайн-кинотеатрами», — ответил Песков на вопрос о возможности ведения предвыборной агитации в онлайн-кинотеатрах.

Однако он подчеркнул, что сомневается в том, что онлайн-кинотеатры занимаются предвыборной агитацией.

Песков добавил, что интернет — достаточно важный сегмент проведения избирательных кампаний, однако он не может охватить всего масштаба страны.

«Интернету всегда в ходе избирательных кампаний уделялось должное внимание, оно будет уделяться дальше, это достаточно важный сегмент, но он не решающий, особенно в нашей стране», — заявил Песков.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Песков прокомментировал возможность агитации через онлайн-кинотеатры

Представитель Кремля подчеркнул, что интернету во время выборов в РФ будет уделено должное внимание, однако решающим он не является

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