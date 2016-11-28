Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мемориальную доску Евгению Примакову открыли в центре Москвы

Памятная табличка установлена на доме в Скатертном переулке, где экс-премьер РФ жил в последние годы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мемориальную доску политику Евгению Примакову установили 28 ноября в центре Москвы, на доме в Скатертном переулке, где он жил последние годы.

Памятную табличку открыли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «РИА Новости».

Мемориальная доска изготовлена в бронзе с текстом «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год». Над проектом работали народный художник России, скульптор Александр Рукавишников и архитектор Алексей Кочаковский.

Примаков занимал должность главы правительства РФ с сентября 1998 по май 1999 года, в 1996–1998 годах был министром иностранных дел, с 1991 по 1996 год возглавлял Службу внешней разведки России.

Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни.

Мемориальная доска установлена по указу президента Владимира Путина об увековечении памяти Примакова.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Мемориальную доску Евгению Примакову открыли в центре Москвы

Мемориальную доску Евгению Примакову открыли в центре МосквыПамятная табличка установлена на доме в Скатертном переулке, где экс-премьер РФ жил в последние годы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке