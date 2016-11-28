Мемориальную доску Евгению Примакову открыли в центре Москвы

Мемориальную доску политику Евгению Примакову установили 28 ноября в центре Москвы, на доме в Скатертном переулке, где он жил последние годы.

Памятную табличку открыли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «РИА Новости».

Мемориальная доска изготовлена в бронзе с текстом «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год». Над проектом работали народный художник России, скульптор Александр Рукавишников и архитектор Алексей Кочаковский.

Примаков занимал должность главы правительства РФ с сентября 1998 по май 1999 года, в 1996–1998 годах был министром иностранных дел, с 1991 по 1996 год возглавлял Службу внешней разведки России.

Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни.

Мемориальная доска установлена по указу президента Владимира Путина об увековечении памяти Примакова.