От «мыльной оперы» к традиционным ценностям

По итогам второго тура праймериз правоцентристов во Франции, опередив более чем на 30% своего соперника — мэра Бордо Алена Жюппе, победу одержал депутат национального собрания экс-премьер Франсуа Фийон.

Во втором туре праймериз Фийон набрал 66,5% голосов против 33,5% у Алена Жюппе. По социологическим прогнозам по итогам президентских выборов в мае 2017 года, похожий расклад может сохраниться: 67% у Фийона против 33% у Ле Пен.

Триумф Фийона, который превратился в фаворита гонки буквально за несколько недель до ее финала, интересен не только тем, что с большой долей вероятности президентом Пятой республики может стать пророссийский политик, но и тем, что его успех фиксирует сформировавшийся общественно-политический тренд западного мира на здравомыслие и национальную и культурную идентичность.

Если раньше кому-то могло показаться, что избрание Дональда Трампа главой американского государства было случайностью и исключением из правил, то сегодня со всей очевидностью можно констатировать, что мы наблюдаем глобальное изменение всего политического ландшафта — на смену либеральным глобалистам приходят политики, ориентированные на решение собственных внутриполитических проблем.

К слову, последнее предложение президента Германии Йоахима Гаука приостановить дальнейшую интеграцию в рамках ЕС и решить, какой темп дальнейшего сближения стран будет приемлем для всех, — еще одно свидетельство того, что смена общественных настроений носит системный и долгоиграющий характер, и сегодняшний европейский истеблишмент это отлично чувствует.

Как отметил Гаук в интервью Die Welt, «усложняющийся мир» ведет к тому, что многие лишаются «чувства родины» и потому чувствуют себя неуютно. «Не все чувствуют себя гражданами мира, — сказал он. — Людям нужна родина, они хотят к чему-то принадлежать».

По его мнению, именно общественный скептицизм по отношению к интеграции и привел к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Можно долго дискутировать по поводу того, какой из факторов оказался в победе Трампа решающим: акцентирование внимания избирателей на внутренних — экономических, политических и социальных — проблемах США; или запрос рядовых американцев на изменение курса развития; или сама ситуация, при которой от «американской мечты» фактически осталось лишь слово «американская».

Но трудно не согласиться и с тем, что избиратели что в Штатах, что во Франции устали от непрекращающейся «мыльной оперы» с «внешними врагами демократии», которой пытаются отвлечь их внимание от их же пустеющего кошелька.

Они устали от вечной подмены внутренней политики внешней. И если хотите, откат западных стран от принципов либерализма, мультикультурализма, толерантности и прочих красивых слов, который только-только еще начинается, чем-то похож на отрезвление России от пустой демагогии в начале «нулевых».

Отсюда и запрос на политиков другого толка, отсюда и популярность идей Трампа и Фийона.

Несмотря на то что на первый взгляд Трамп и Фийон — люди разного склада и характера (взять хотя бы импульсивность и эмоциональность первого и спокойную манеру подачи второго), общего между ними гораздо больше, чем внешних различий.

И тот, и другой — сторонники традиционных ценностей. Фийон, как и Трамп, дает ответы на те самые вопросы, которые волнуют французов, в первую очередь не подменяя реальные проблемы выдуманными внешними: это и экономика, и миграция, и безопасность, и национальная идентичность, и многое другое.

Наиболее вероятный претендент на президентское кресло в Пятой республике, как и Трамп, нашел подход и вполне успешно апеллирует к активной части населения страны, в частности к представителям деловых кругов и среднему классу.

И, наконец, и того, и другого объединяет прагматичный и уравновешенный подход во внешней политике — без выдумывания мифических угроз в лице России, а, напротив, за нормальное конструктивное взаимодействие с ней как с равноправным партнером; оба выступают за борьбу с терроризмом, а не неудобными режимами, прикрываясь оной. Список можно продолжить...

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