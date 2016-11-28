Коллекторы угрожали забросать гранатами больницу в Казани

В Казани коллекторы грозились подорвать здание одной из городских больниц, в случае если ее сотрудница не вернет долг банку.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, в приемный покой позвонил неизвестный. Представившись коллектором, он сказал, что одна из медицинских работников задолжала банку. Якобы она указала в анкете именно эту больницу в графе «место работы». И если женщина не выплатит долг, то коллектор закидает гранатами здание лечебного учреждения.

Медики тут же вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов и кинолог с собакой обследовали больницу, взрывчатки не нашли, сообщили агентству в МВД.

Сейчас звонившего ищут.

Как ранее писали «Известия», в июне президент подписал закон, который регулирует действия коллекторов. В частности, им запрещено причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление или вводить должников в заблуждение.