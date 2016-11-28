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Памятник Фиделю Кастро может появиться в Мурманске

С таким предложением выступил представитель регионального отделения партии КПРФ

Мурманское отделение КПРФ выступило с предложением установить на Привокзальной площади Мурманска памятник Фиделю Кастро. Об этом сообщил глава регионального отделения партии Геннадий Степахно.

«Появилась идея установить мемориальную доску в честь Фиделя Кастро. Может быть, даже установить памятник или переименовать Привокзальную площадь в площадь Фиделя Кастро», — приводит слова Степахно ИА «Би-порт».

По его словам, идею о возведении монумента обсудят на общегородском собрании партийного актива. Представитель КПРФ подчеркнул, что Фидель Кастро был легендарной личностью, которая «олицетворяет чаяния простых людей».

Напомним, Фидель Кастро скончался вечером, 25 ноября, в возрасте 90 лет. В связи со смертью революционера на Кубе объявлен девятидневный траур. Похороны политического деятеля состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Памятник Фиделю Кастро может появиться в Мурманске

С таким предложением выступил представитель регионального отделения партии КПРФ

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