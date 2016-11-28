В регионах увеличат количество скорых

Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное мерам поддержки приоритетных отраслей промышленности в 2017 году. Премьер также подписал два распоряжения о выделении дополнительных средств на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. 1 миллиард рублей до конца года выделят на скорые (почти 500 машин для 44 регионов), и 900 млн - на школьные автобусы.

— На выполнение государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в проекте бюджета заложены по нынешним временам вполне приличные средства, — отметил на совещании Дмитрий Медведев.

Решение о поддержке приоритетных отраслей промышленности в 2017 году было принято еще в октябре этого года. До 1 декабря этого года Министерство экономического развития должно представить план работы на 2017 год. В этом году на эти цели было предусмотрено более 195 млрд рублей, почти половину из них взяли из антикризисного фонда.

— Эти деньги предназначаются прежде всего автопрому, сельхозмашиностроению, транспортной промышленности, лёгкой промышленности. Часть средств пойдёт на докапитализацию Фонда развития промышленности, — сказал премьер-министр. — Субсидии из федерального бюджета должны быть направлены на решение наиболее важных задач в этих отраслях, в том числе на их модернизацию, техническое перевооружение и успешное участие в импортозамещении.

Премьер заявил, что эффект от государственной поддержки должны чувствовать люди, которые трудятся в этих отраслях. В качестве «хорошего примера» он привел решение о закупках машин скорой помощи для регионов и школьных автобусов.

— Я подписал два распоряжения правительства о выделении дополнительных денег на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Это ещё 1 миллиард рублей до конца года на скорые - почти 500 машин для 44 регионов, — сказал премьер.

Ранее государство уже выделило 4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение карет скорой помощи и реанимобилей. Сейчас регионы ожидают поставок более 1,8 тыс. новых машин. Согласно новому распоряжению Министерству промышленности и торговли дополнительно направляется 1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи класса В (скорая медицинская помощь) и класса С (реанимационный автомобиль) для организаций, определённых Министерством здравоохранения. На эти дополнительные средства в 44 субъекта Федерации поступит ещё 477 машин.

— На закупку школьных автобусов пойдёт дополнительно ещё 900 млн рублей — к тем 3 млрд, которые выделены в этом году на покупку более чем 1,8 тыс. машин. В результате 30 регионов получат дополнительно более 600 новых автобусов, - сказал Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению премьера, Министерству промышленности и торговли будет выделена необходимая сумма. Предполагается, что 633 школьных автобуса, в том числе 513 автобусов вместимостью 10–12 человек, 111 автобусов вместимостью 22–24 человека и 9 автобусов вместимостью более 30 человек, будут поставлены в 30 регионов.



В документе указывается, что деньги на покупку новых автобусов нашлись за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год.

