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Начальнику отдела Нижегородской таможни продлили срок ареста

Адвокаты просили отправить его под домашний арест или выпустить под залог

Начальнику отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни продлили срок ареста до 11 января будущего года. Игоря Артеменко обвиняют во взяточничестве.

"Это преступление коррупционной направленности, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких», - пояснили агентству НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе Нижегородского районного суда.

Обвиняемый и его адвокат просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест или отпустить под залог в 1 млн рублей.

Напомним, 46-летнего высокопоставленного таможенника обвиняют в том, что в апреле этого года он получил от одной из фирм взятку в виде стиральной машины стоимостью более 50 тыс. рублей. За это он обеспечил ее победу в аукционе на поставку канцелярских товаров для нужд местной таможни на сумму около 1,5 млн рублей. 

Артеменко грозит до трех лет тюремного заключения.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Начальнику отдела Нижегородской таможни продлили срок ареста

Адвокаты просили отправить его под домашний арест или выпустить под залог

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