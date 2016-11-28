Forbes назвал 12 отраслей с самыми высокими зарплатами

Российский Forbes опубликовал рейтинг «12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров».



Пальму первенства держит нефтегазовый сектор, где среднее по рынку вознаграждение первого лица составляет $500 тыс. в год. Но вместе с бонусами и премиями получается около $2,16 млн. Это на 7% выше аналогичного показателя за 2015 год.



На втором месте — тяжелая промышленность, где руководитель компании в среднем получает в год $1,63 млн. При этом данный показатель увеличился на 15% по сравнению с 2015 годом.

Тройку замыкает телекоммуникационные компании со средней зарплатой топ-менеджера в $1,18 млн, что на 20% больше, чем в 2015 году.

На четвертом месте находятся коммерческие банки со среднегодовой компенсацией в $1,07 млн, на пятом — инвестиционные банки со среднегодовой зарплатой управляющего директора в текущем году на уровне $840 тыс.



Также в первую десятку вошли торговые сети ($620 тыс.), страховые ($580 тыс.) и транспортные компании ($520 тыс.), производители потребительских товаров ($470 тыс.) и строительный бизнес ($450 тыс.).



На 11-м месте агрохолдинги — $410 тыс. в год.



Самые низкие компенсации среди 12 отраслей, вошедших в рейтинг, — в фармацевтической отрасли, где генеральный директор в среднем получает $360 тыс. в год.



Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 36 тыс. рублей, что около $6,5 тыс. в год.