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Янукович: стрельба на майдане была операцией по свержению власти

Бывший президент Украины привел доказательства, согласно которым митингующие были убиты из 20 зданий на площади во время событий февраля 2014 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что стрельба, открытая по митингующим на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, была спланированной операцией по свержению легитимного руководства страны.

Экс-глава государства в режиме видеоконференции присутствует в Ростовском районном суде как свидетель защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых действующие власти республики обвиняют в расстреле людей во время событий евромайдана.

«Жесткая расправа — псевдооперация для изменения власти», — приводит ТАСС слова Виктора Януковича.

Он пояснил, что во время событий февраля 2014 года наблюдатели находились в 20 зданиях майдана. При этом доказательства, что митингующие были убиты из этих зданий, подтверждают показания участников майдана и видео, отметил экс-президент.

Кроме того, Виктор Янукович отметил, что в проведенном им исследовании, базирующемся на различных доказательствах, указано, что в самообороне майдана участвовали организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и «Свобода».

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Януковича в государственной измене и нарушении конституции республики.

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Янукович: стрельба на майдане была операцией по свержению власти

Бывший президент Украины привел доказательства, согласно которым митингующие были убиты из 20 зданий на площади во время событий февраля 2014 года

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