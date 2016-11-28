Янукович: стрельба на майдане была операцией по свержению власти

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что стрельба, открытая по митингующим на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, была спланированной операцией по свержению легитимного руководства страны.



Экс-глава государства в режиме видеоконференции присутствует в Ростовском районном суде как свидетель защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых действующие власти республики обвиняют в расстреле людей во время событий евромайдана.

«Жесткая расправа — псевдооперация для изменения власти», — приводит ТАСС слова Виктора Януковича.

Он пояснил, что во время событий февраля 2014 года наблюдатели находились в 20 зданиях майдана. При этом доказательства, что митингующие были убиты из этих зданий, подтверждают показания участников майдана и видео, отметил экс-президент.

Кроме того, Виктор Янукович отметил, что в проведенном им исследовании, базирующемся на различных доказательствах, указано, что в самообороне майдана участвовали организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и «Свобода».



Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Януковича в государственной измене и нарушении конституции республики.