Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Янукович заявил, что не отдавал приказа о стрельбе на майдане

По словам экс-президента Украины, он с самого начала был против кровопролития

Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе допроса заявил, что не отдавал приказа о применении оружия в ходе разгона митингов на майдане Незалежности в Киеве.

По его словам, он «с самого начала до самого конца был против применения оружия и против кровопролития».

«Это была моя принципиальная позиция… Поэтому я не мог давать таких приказов», — цитирует Януковича «РИА Новости».

Напомним, бывший президент Украины дистанционно присутствует на заседании Святошинского райсуда Киева в качестве свидетеля защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых власти республики считают виновными в расстрелах людей в центре Киева во время событий евромайдана.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Янукович заявил, что не отдавал приказа о стрельбе на майдане

По словам экс-президента Украины, он с самого начала был против кровопролития

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке