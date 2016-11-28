Янукович заявил, что не отдавал приказа о стрельбе на майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе допроса заявил, что не отдавал приказа о применении оружия в ходе разгона митингов на майдане Незалежности в Киеве.

По его словам, он «с самого начала до самого конца был против применения оружия и против кровопролития».

«Это была моя принципиальная позиция… Поэтому я не мог давать таких приказов», — цитирует Януковича «РИА Новости».

Напомним, бывший президент Украины дистанционно присутствует на заседании Святошинского райсуда Киева в качестве свидетеля защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых власти республики считают виновными в расстрелах людей в центре Киева во время событий евромайдана.