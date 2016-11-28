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Бывший замглавы Шалмуев уволен из правительства Новгородской области

Обвиняемого в крупном денежном хищении экс-чиновника в марте текущего года приговорили почти к девяти годам колонии

Бывший заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев, обвиняемый в крупном хищении денежных средств, выделенных на ремонт дорог в регионе, уволен из правительства Новгородской области.

Как сообщает Новгород.ру, приговор по «дорожному делу» вступил в силу на прошлой неделе.

Напомним, в апреле 2013 года экс-чиновник был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в размере 35 млн рублей, которые предоставлялись для ремонта дорог в регионе.

Помимо Шалмуева, виновными в хищениях признаны три фигуранта, которые получили наказание в виде 2 лет 10 месяцев, 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также 3 лет и 8 месяцев лишения свободы условно. Сам Шалмуев был приговорен к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы. 

Уголовное дело расследовалось почти полтора года и составило более 180 томов, а обвинительное заключение — более 17 тыс. листов.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Бывший замглавы Шалмуев уволен из правительства Новгородской области

Обвиняемого в крупном денежном хищении экс-чиновника в марте текущего года приговорили почти к девяти годам колонии

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