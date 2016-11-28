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Премьер-министр Турции посетит Россию 6–7 декабря

Бинали Йылдырым отправится в Москву и Казань

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Россию 6–7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы турецкого правительства.

«Наш уважаемый премьер-министр посетит Россию, Москву и Казань, 6–7 декабря», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

Визит Бинали Йылдырыма в Россию станет первым после его назначения на должность главы правительства Турции.

В ходе визита Йылдырым встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В повестке переговоров, которые состоятся 6 декабря, будет обсуждение отношений двух стран в торгово-экономической и инвестиционной областях. Также премьер-министры обсудят совместные проекты России и Турции в энергетике, промышленности и других сферах.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Премьер-министр Турции посетит Россию 6–7 декабря

Бинали Йылдырым отправится в Москву и Казань

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