Премьер-министр Турции посетит Россию 6–7 декабря

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Россию 6–7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы турецкого правительства.

«Наш уважаемый премьер-министр посетит Россию, Москву и Казань, 6–7 декабря», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

Визит Бинали Йылдырыма в Россию станет первым после его назначения на должность главы правительства Турции.

В ходе визита Йылдырым встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В повестке переговоров, которые состоятся 6 декабря, будет обсуждение отношений двух стран в торгово-экономической и инвестиционной областях. Также премьер-министры обсудят совместные проекты России и Турции в энергетике, промышленности и других сферах.