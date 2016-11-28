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Госдума и Совет Федерации поправили регламент

Комитет по регламенту Госдумы одобрил поправки, согласно которым законопроекты СФ и совместные инициативы палат будут рассматриваться первыми

Законопроекты, внесенные в Госдуму Советом Федерации или руководителями обеих палат парламента, теперь будут рассматриваться в первоочередном порядке наряду с законопроектами президента и правительства. Соответствующее изменение одобрил сегодня комитет нижней палаты по регламенту и организации работы Государственной думы.

Изменения внесены в статью 50 Регламента Государственной думы, которая определяет перечень законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.

Сейчас в него входят проекты законов, внесенные президентом или правительством РФ, а также законопроекты о федеральном бюджете, о ратификации международных договоров, внесенные во исполнение ежегодных посланий и поручений президента, а также во исполнение поручений председателя Госдумы. Кроме того, в перечне находятся законопроекты, необходимость принятия которых вытекает из федеральных конституционных законов или из решений Конституционного суда РФ.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Госдума и Совет Федерации поправили регламент

Комитет по регламенту Госдумы одобрил поправки, согласно которым законопроекты СФ и совместные инициативы палат будут рассматриваться первыми

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