Вторым иностранным языком в школе станет греческий

Греческий язык включили в школьную программу. Соглашение было подписано между министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой и замминистра образования Греции Константиносом Фотакисом.

С нового учебного года школьники смогут выбирать греческий как второй иностранный язык, передает «Федеральное агентство новостей».

Речь идет в первую очередь о школах, которые расположены на юге России, где проживает много этнических греков. В российских вузах появятся греческие кафедры.