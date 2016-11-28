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Вторым иностранным языком в школе станет греческий

Министерство образования и науки включило его в программу

Греческий язык включили в школьную программу. Соглашение было подписано между министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой и замминистра образования Греции Константиносом Фотакисом.

С нового учебного года школьники смогут выбирать греческий как второй иностранный язык, передает «Федеральное агентство новостей».

Речь идет в первую очередь о школах, которые расположены на юге России, где проживает много этнических греков. В российских вузах появятся греческие кафедры.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Вторым иностранным языком в школе станет греческий

Министерство образования и науки включило его в программу

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