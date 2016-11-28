ДТП с семью погибшими расследуют в Чечне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Чеченской Республике, в результате которого погибли семь человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовные дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Авария произошла 27 ноября в 22.30 при въезде в Грозный со стороны села Алхан-Юрт.

По данным следователей, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21114 и «Ладой-Приора».

В результате ДТП скончались семь человек, в том числе водитель автомобиля Ford и его пассажир, а также две девочки 10 и 14 лет. Водитель автомобиля «Лада-Приора» и несовершеннолетний пассажир Ford были госпитализированы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Назначена экспертиза образцов крови скончавшегося водителя автомобиля Ford Focus для установления наличия алкоголя в крови. Расследование уголовного дела продолжается.