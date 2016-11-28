Рунет подведет итоги года

Ежегодная конференция для профессионалов рынка состоится 14 декабря в Москве
Фото: пресс-служба конференции «Рунет 2016: Итоги года»
14 декабря в Digital October на «Красном Октябре» пройдет ежегодная конференция «Рунет 2016: Итоги года. Курс — на цифровую экономику России».
Основной акцент мероприятия 2016 года будет сделан на вопросах развития экономики Рунета, ее влияния на офлайн и на феномене цифровой экономики.
На декабрьской конференции «Рунет 2016: Итоги года» будут представлены:
• Подробные результаты исследования «Экономика Рунета 2015–2016»
• Всесторонний анализ основных трендов развития цифровой экономики по итогам исследования «Экономика Рунета 2015–2016»:
◦ Выводы по динамике роста всех цифровых рынков 2015–2016 годов и прогнозы на год вперед
◦ Показатели по рынку кадров, инвестиций
◦ Аудитория Рунета и ее предпочтения
◦ Медиапотребление в Сети
◦ Покупательная активность и способность пользователей Рунета
◦ Оценка госинициатив и воздействия на отрасль регуляторных трендов
◦ Результаты опроса экспертов отрасли о влиянии законодательных инициатив и уже принятых законов и НПА на экономические показатели развития отрасли
◦ Кризисный барометр: оценка экспертами Рунета влияния кризиса на экономику Рунета
◦ Сценарий развития интернет-экономики в России и прогнозы по достижению «кризисного дна» и выходу интернет-экономики на докризисные показатели
◦ Вклад интернет-экономики в ВВП России
◦ Объемы зависимых рынков и экономик и их доля в структуре ВВП России
◦ Экспертные оценки по всем рынкам и сегментам (маркетинг и реклама, инфраструктура, электронная коммерция, цифровой контент, инвестиции)
◦ Прогнозы на 2017 год
• Подробные экспертные мнения и прогнозы развития Рунета: болевые точки и точки роста
• Анализ экономических, регуляторных и технологических трендов, наблюдаемых аналитиками
Конференция будет состоять из трех частей: открывающая панель «Рунет 2015: Итоги года (технологии, экономика, общество, регуляторика)» и два блока «Экономика Рунета/цифровая экономика» и «Регулирование интернета». Мероприятие продлится один день — с 10.00 до 15.30. После окончания конференции вечером 14 декабря на расположенной поблизости площадке «DEWORKACY Красный Октябрь» состоится 19-я церемония вручения премии «Золотой сайт 2016», к участию в которой будут приглашены некоторые гости и участники конференции (по пригласительным билетам оргкомитета).