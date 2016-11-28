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Медведев освободил от должности числящегося в РАН замглавы Минобрнауки

Алексей Лопатин отправлен в отставку по собственной просьбе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра образования РФ Алексея Лопатина, который числится в составе Российской академии наук.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как уточняется, замглавы Минобрнауки отправлен в отставку по собственному желанию.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами делами президента, ФСБ, Минобороны, МВД в связи с их избранием в РАН.

На прошлой неделе Путин заявил, что в конце 2015 года просил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Медведев освободил от должности числящегося в РАН замглавы Минобрнауки

Медведев освободил от должности числящегося в РАН замглавы МинобрнаукиАлексей Лопатин отправлен в отставку по собственной просьбе

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