Медведев освободил от должности числящегося в РАН замглавы Минобрнауки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра образования РФ Алексея Лопатина, который числится в составе Российской академии наук.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как уточняется, замглавы Минобрнауки отправлен в отставку по собственному желанию.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами делами президента, ФСБ, Минобороны, МВД в связи с их избранием в РАН.

На прошлой неделе Путин заявил, что в конце 2015 года просил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук.