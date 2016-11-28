«Заминировавший» отель во Владивостоке 53-летний мужчина задержан

Полиция задержала 53-летнего хулигана, который «заминировал» гостиницу во Владивостоке. По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело.



После анонимного в полицию о том, что здание гостиницы в центре Владивостока заминировано, на место выехали сотрудники оперативных служб. Из здания были эвакуированы персонал и постояльцы. В результате осмотра взрывных устройств в помещениях отеля не обнаружили.

Как сообщает РИА PrimaMedia, в хулиганстве подозревается 53-летний житель Владивостока. В настоящее время мужчина задержан и уже признался в содеянном. Лжеминеру грозит штраф до 200 тыс. рублей либо лишения свободы до трех лет.

