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Разлив мазута произошел в акватории Судака

Черные пятна вязкого вещества нефтяного происхождения присутствуют на всем побережье города

Разлив мазута произошел в акватории Судака. Черные пятна вязкого вещества нефтяного происхождения присутствуют на всем побережье города, сообщила пресс-служба администрации города.

По данным ИА «Крыминформ», о произошедшем сообщили жители Судака. Наибольшему загрязнению подвергся центральный городской пляж от кафе «Бригантина» до спасательной станции, где из-за розлива нефтепродуктов на набережной погибла одна птица.

По словам директора предприятия «Судакмортранс» Сергея Троицкого, мазут мог попасть на побережье с сухогруза, который зашел в Судакскую бухту на время шторма. Администрация города проинформировала о сложившейся ситуации экологическую инспекцию и природоохранную прокуратуру Крыма. На место происшествия выехали специалисты.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Разлив мазута произошел в акватории Судака

Черные пятна вязкого вещества нефтяного происхождения присутствуют на всем побережье города

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