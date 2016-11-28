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В Брянске собирали подписи за запрет бесплатных абортов

Акция прошла во время службы в местном кафедральном соборе

Покаянный молебен о прощении женщин, делавших аборты, прошел в Свято-Троицком кафедральном соборе Брянска. Для молитвы в храме собрались десятки людей. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на пресс-службу местной митрополии.  

После службы состоялась акция «За жизнь», во время которой любой желающий мог оставить свою подпись под петицией за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Напомним, этот вопрос в последнее время активно обсуждается в обществе. В июне этого года с подобной инициативой выступил межрелигиозный совет России.

Как писали «Известия», на эту тему высказался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, вывод абортов из системы ОМС возможен, но полностью запретить аборты в России сейчас нельзя.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Брянске собирали подписи за запрет бесплатных абортов

Акция прошла во время службы в местном кафедральном соборе

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