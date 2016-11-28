Директора УК в Ярославле обвиняют в гибели четырех человек

В Ярославле руководитель управляющей компании (УК) обвиняется в гибели четырех человек. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, где он проходит главным подозреваемым.



58-летний генеральный директор «Управдома Фрунзенского района» в Ярославле обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщают ИА «Ярновости», в ночь на 12 мая 2014 года четверо жителей жилого дома, трое взрослых и 14-летний подросток, умерли в своих квартирах от отравления угарным газом. Дом находился в управлении ЗАО «Управдом Фрунзенского района».

По версии следствия, управляющая компания не обеспечила своевременное и качественное обслуживание систем вентиляции в доме. Договор по ремонту УК заключила с компанией, не имевшей лицензию на обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов. Установлено, что эти работы фактически не выполнялись.

Причиной гибели людей стал угарный газ, который скопился в газовой колонке в одной из квартир дома.

