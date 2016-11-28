Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Директора УК в Ярославле обвиняют в гибели четырех человек

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В Ярославле руководитель управляющей компании (УК) обвиняется в гибели четырех человек. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, где он проходит главным подозреваемым.

58-летний генеральный директор «Управдома Фрунзенского района» в Ярославле обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщают ИА «Ярновости», в ночь на 12 мая 2014 года четверо жителей жилого дома, трое взрослых и 14-летний подросток, умерли в своих квартирах от отравления угарным газом. Дом находился в управлении ЗАО «Управдом Фрунзенского района».

По версии следствия, управляющая компания не обеспечила своевременное и качественное обслуживание систем вентиляции в доме. Договор по ремонту УК заключила с компанией, не имевшей лицензию на обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов. Установлено, что эти работы фактически не выполнялись.

Причиной гибели людей стал угарный газ, который скопился в газовой колонке в одной из квартир дома.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Директора УК в Ярославле обвиняют в гибели четырех человек

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке