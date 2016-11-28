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Песков: Путина регулярно информируют о ситуации вокруг Януковича

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, глава государства постоянно находится в курсе того, в каких процессах участвует бывший украинский лидер

Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе того, что происходит вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, сейчас экс-глава республики участвует в качестве представителя защиты в судебном процессе по делу сотрудников спецподразделения «Беркута».

«Безусловно, президент (РФ Владимир Путин. — «Известия») получает регулярно информацию о том, что происходит вокруг Виктора Януковича, какие он предпринимает шаги и в каких процессах он участвует, — пояснил Дмитрий Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь ответил, что он не располагает информацией о том, общались ли в последнее время Владимир Путин и Виктор Янукович.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что стрельба, открытая по людям на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, была спланированной операцией по свержению действующей власти республики.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Песков: Путина регулярно информируют о ситуации вокруг Януковича

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, глава государства постоянно находится в курсе того, в каких процессах участвует бывший украинский лидер

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