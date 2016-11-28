ФК «Ростов» подписал контракт с ангольцем Нандиньо

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе ангольца Фернанду Жасинту, который является братом бывшего футболиста команды Баштуша. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Фернанду Жасинту родился в 1998 году. Нандиньо (прозвище игрока) выступает за молодежную сборную Анголы. Футболист уже присоединился к команде», — говорится в сообщении, которое приводит «Спорт-Экспресс».

Сроки контракта не сообщаются.

Футболист перешел в «Ростов» из луандийского клуба «Кабушкорп». Баштуш, который выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год, в летнее трансферное окно перешел в итальянский клуб «Лацио».

