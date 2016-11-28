Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за мороза

Столичные власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Ситуация на дорогах Москвы может ухудшится из-за резкого понижения температуры во вторник, 29 ноября.

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Затруднения ожидаются на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов по направлению в центр.

Кроме того, возможны заторы на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Столичные власти просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Напомним, предстоящая ночь обещает стать самой холодной с начал осени. Воздух в Москве остынет до минус 9 — минус 11 градусов.

В ближайшие дни ожидается мороз и небольшой снег. 1 декабря будет минус 12 — минус 14 градусов ночью и до минус 9 градусов днем. Всю неделю будет держаться умеренный мороз.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за мороза

Столичные власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке