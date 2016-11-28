Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за мороза

Ситуация на дорогах Москвы может ухудшится из-за резкого понижения температуры во вторник, 29 ноября.

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Затруднения ожидаются на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов по направлению в центр.

Кроме того, возможны заторы на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Столичные власти просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Напомним, предстоящая ночь обещает стать самой холодной с начал осени. Воздух в Москве остынет до минус 9 — минус 11 градусов.

В ближайшие дни ожидается мороз и небольшой снег. 1 декабря будет минус 12 — минус 14 градусов ночью и до минус 9 градусов днем. Всю неделю будет держаться умеренный мороз.