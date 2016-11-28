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Путин заявил Эрдогану, что РФ не причастна к атаке на турецких военных

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Российский президент Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что российская авиация не имеет отношения к атаке на турецких военных, совершенной 24 ноября.

«Да, действительно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговор двух президентов состоялся 26 ноября. Песков заявил, что политики говорили о «координации действий, координации усилий и взаимодействии по сирийским делам».

«Там поднимаются разные вопросы взаимодействия, но в связи с тем, что речь идет об очень чувствительных вопросах, разумеется, эта информация не может носить публичный характер», — подчеркнул Песков.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Путин заявил Эрдогану, что РФ не причастна к атаке на турецких военных

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

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