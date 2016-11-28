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Названы 25 самых кассовых фильмов о Рождестве

Первое место в рейтинге Forbes занял «Один дома»

Первое место в рейтинге 25 самых кассовых фильмов о Рождестве в истории американского кинопроката заняла картина «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Вышедшая в 1990 году картина американского режиссера Криса Коламбуса собрала в кинопрокате в США $285,76 млн, а в мировом — $476, 68 млн.

На втором месте стоит фильм Рона Ховарда «Как Гринч украл Рождество» с Джимом Керри. Фильм, снятый в 2000 году, собрал $260,04 млн.

На третьей строчке стоит «Полярный экспресс», снятый Робертом Земекисом. В американском прокате он собрал $183,37 млн.

На четвертом месте стоит комедия «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке», набравшая $173,59 млн, на пятом — у «Эльфа», на шестом — у «Санта-Клауса».

В десятку самых кассовых фильмов также вошли «Санта-Клаус», «Санта-Клаус-2», «Рождественская история», «Четыре Рождества» и «Санта-Клаус-3», сообщает телеканал «360».

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Названы 25 самых кассовых фильмов о Рождестве

Первое место в рейтинге Forbes занял «Один дома»

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