Власти Петербурга предложили повысить цены на детские сады

Депутаты Санкт-Петербурга предложили повысить цены на детски сады. Соответствующий законопроект Смольного «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» рассмотрела комиссия по культуре и образованию заксобрания города.

Согласно документу, предлагается установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат в месяц за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации, сообщает Санкт-Петербург.Ру.

В настоящее время размер коэффициента в два раза ниже — он составляет 10%. Ежемесячная плата за одного ребенка составляет порядка 700 рублей.

Ранее парламентарии 5-го созыва предлагали не повышать плату и оставить размер коэффициента на прежнем уровне, однако депутаты Смольного настаивают на увеличении платы.

Таким образом, комиссия поддержала законопроект Смольного и рекомендовала заксобранию принять его на заседании.