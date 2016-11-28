Песков: послание Путина Федеральному собранию будет особенным

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет особенным по содержанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Послание президента Федеральному собранию — это в целом традиционный формат, но ни одно послание не походит на другое. Поэтому, конечно, и в этом году оно будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня», — заявил он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин не планирует уделять международным проблемам больше внимания, «чем обычно», «несмотря на большое количество актуальных мировых проблем».

«Международная часть не может быть больше, потому что приоритет, естественно, — это внутрироссийское развитие: это и экономика, и социальные вопросы, и внутренняя политика», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 1 декабря. Послание президента станет 23-м в новейшей истории России.