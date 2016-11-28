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В Курске расследуют смерть пациента, сбежавшего из реанимации

Его тело нашли у мусорных баков на территории больницы

Следственный комитет ищет причину смерти пациента одной из больниц Курска. В ночь на 24 ноября он сбежал из палаты через окно, а утром его нашли мертвым рядом с мусорными баками на территории медицинского учреждения.

Как сообщает ресурс KurskCity.ru со ссылкой на СУ СК России по Курской области, 58-летнего мужчину привезли на скорой с диагнозом панкреатит и энцефалопатия. Его поместили в отделение реанимации. Ночью пациент поднялся с кровати, вырвал из руки капельницу, оттолкнул медсестру, разбил окно в палате на первом этаже и выпрыгнул на улицу. Врачи вместе с полицейскими несколько часов разыскивали сбежавшего, но обнаружить его удалось лишь утром медсестре, выносившей мусор.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти сбежавшего стал хронический панкреатит.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Позже будет принято процессуальное решение.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Курске расследуют смерть пациента, сбежавшего из реанимации

Его тело нашли у мусорных баков на территории больницы

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