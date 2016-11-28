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Песков дал совет боящемуся русских холодов Дутерте

Пресс-секретарь президента РФ пригласил филиппинского лидера посетить Россию в любое другое время года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ждет с визитом президента Филиппин Родриго Дутерте в любое удобное для него время. И зимой приезжать совершенно необязательно.

«На самом деле приглашение было посетить Россию в удобное для него время. Поэтому, конечно, президент (РФ) будет рад видеть своего коллегу из Филиппин в то время, когда ему будет здесь комфортно», — сказал Песков.

Напомним, ранее Дутерте заявил, что был бы рад приехать в Россию «хоть сейчас», но он не выносит холода.

 «Я бы рад поехать хоть сейчас. Президент Путин в ходе нашей встречи сказал: «Ждем вас в России». На что я ответил: «Большое спасибо, господин президент, но прямо сейчас не могу, поскольку я не выношу холодов. Если бы я оказался в России сейчас, то умер бы на месте, наверное», — сказал Дутерте ранее в интервью телеканалу «Россия 24».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Песков дал совет боящемуся русских холодов Дутерте

Пресс-секретарь президента РФ пригласил филиппинского лидера посетить Россию в любое другое время года

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