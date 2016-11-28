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Lufthansa отменит 1,7 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Забастовка коснется примерно 82 тыс. пассажиров и 816 рейсовых направлений

Около 1,7 тысячи рейсов авиакомпании Lufthansa будет отменено 29 и 30 ноября из-за забастовки.

Так, 29 ноября из 3 тыс. запланированных авиакомпанией рейсов будет выполнено порядка 2,2 тыс., 30 ноября — около 2,1 тыс., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Забастовка коснется примерно 82 тыс. пассажиров и 816 рейсовых направлений.

Накануне профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit принял решение продлить забастовку, которая длится с 23 ноября, еще на два дня.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Lufthansa отменит 1,7 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Забастовка коснется примерно 82 тыс. пассажиров и 816 рейсовых направлений

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