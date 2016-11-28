Директор стройтреста в Хабаровске осуждена за хищение 350 млн рублей

Директора подмосковной строительной компании осудили за хищение 350 млн бюджетных средств. Центральный районный суд Хабаровска признал женщину виновной в мошенничестве и легализации денежных средств.



Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на два года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, осужденная должна будет заплатить 349,9 млн рублей.



Как сообщает ИА AmurMedia, в 2014 году фирма осужденной «Трест трансстрой» получила от «Дальспецстроя» госзаказ на строительство военного объекта в городе Артем Приморского края. На счет «Трест трансстроя» было перечислено 350 млн рублей. Гендиректор перечислила деньги на счета подставных организаций для дальнейшего обналичивания.

Во время следствия женщина полностью признала свою вину и активно способствовала раскрытию преступления. В настоящее время идут следственные мероприятия по уголовному преследованию соучастников преступления.