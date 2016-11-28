Служащие Черноморского флота РФ отметили День морской пехоты

Силы морской пехоты Черноморского флота РФ в Севастополе отметили 311-ю годовщину создания соответствующего рода военных сил.

На основании указа Петра I 27 ноября 1705 года в России были созданы силы морской пехоты Военно-морского флота страны.

Как передает «Федеральное агентство новостей», к памятнику морским пехотинцам возложили цветы заместитель командующего Черноморским флотом, представители командования соединения, а также ветеранских и общественных организаций.

Кроме того, командование заявило об успешном участии морпехов Черноморского флота на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016», служащие смогли проявить себя лучшим образом в ходе стрельб и тренировок на полигонах, а также в дальних морских походах на больших десантных кораблях флота.

Силы Черноморского флота продемонстрировали приемы современного боя, работу разведподразделений, деятельность по освобождению заложников и уничтожению низколетящих целей.

Отмечается, что в 2016 году морская пехота ВМФ провела свыше 160 тактических учений, военнослужащие совершили более 15 тыс. прыжков с парашютом.