Песков: нового главу Минэка назначат в ближайшее время

Новый глава Министерства экономического развития России будет назначен в ближайшие дни. В настоящее время рассматриваются несколько кандидатов на пост. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, президент сказал, что это состоится в ближайшие дни, и мы ждем этого назначения», — приводит его слова агентство ТАСС.

Представитель Кремля добавил, список претендентов на должность уже составлен. По его словам, после того как назначение будет произведено, об этом будет объявлено, сообщает «Федеральное агентство новостей».

О задержании Алексея Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следствия, бывший министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Суд отправил экс-министра под домашний арест на два месяца.



Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин освободил экс-главу ведомства Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.