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«Ледокол» проложит путь в Лондон

Алексей Учитель, Михаил Швыдкой и Эдуард Пичугин представят британцам лучшие российские картины

Фото: «Наше Кино»

В Лондоне стартует Неделя российского кино. Британцам покажут 25 художественных и документальных российских картин, а также отдельную программу короткометражек. Фильмом открытия станет историческая драма «Герой», главную роль в которой сыграл певец Дима Билан.

— Неделя российского кино в Лондоне станет завершающим аккордом перекрестного года языка и литературы в обеих наших странах, — отметил член попечительского совета фестиваля, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Год прошел очень успешно, даже впечатляюще. Много было разных событий, но принципиально важным я считаю завершить его показом новейших российских картин британскому зрителю. Кинематограф есть тогда, когда развивается словесность, они неразрывно связаны. Фестиваль уже имеет успех — предварительно проданы почти все билеты на показы.

Среди картин-участников — «Ледокол» Николая Хомерики, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Две женщины» Веры Глаголевой, «Хороший мальчик» Оксаны Карас и другие. Международному жюри фестиваля (в него вошли известные киноведы Дэвид МакФадьен, Эллиот Гроув, Александр Кан, Джастин Уодделл и другие) предстоит вручить одной из лент премию «Золотой единорог». 

Кадр из фильма «Ученик»/«Вольга»

Среди мероприятий Недели — кинорынок копродукции, мастер-классы и творческие встречи. Британские киноманы смогут услышать рассказ режиссера и продюсера Алексея Учителя о нашумевшем проекте «Матильда», а также узнать о новых проектах «Ленфильма», которые представит генеральный директор студии, продюсер Эдуард Пичугин (он вошел в попечительский совет смотра). Кроме того, все время фестиваля будет работать выставка «Искусство советского и зарубежного киноплаката».

По словам генерального продюсера фестиваля Филипа Перкона, главная идея фестиваля — культурные связи между Россией и Британией.

— Идея в том, что мы хотим смотреть на российское кино глазами интернационального зрителя, — рассказал Перкон. — Мы надеемся, что наш фестиваль станет площадкой не только для показа уже снятых фильмов, но и для договоренностей о создания новых: на кинорынок приедут как российские, так и британские продюсеры, которые, возможно, договорятся о работе над совместными проектами.

Продлится «Неделя российского кино» с 30 ноября по 4 декабря.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Ледокол» проложит путь в Лондон

«Ледокол» проложит путь в ЛондонАлексей Учитель, Михаил Швыдкой и Эдуард Пичугин представят британцам лучшие российские картины

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