В Пензе за плохую уборку снега накажут управляющие компании

Проблема плохой уборки снега с улиц Пензы стала темой оперативного совещания у мэра города Виктора Кувайцева. Сославшись на поручение губернатора, градоначальник заявил, что состояние трасс и тротуаров — самая главная задача для города.

«Все юридические лица, торговые предприятия, организации всех форм собственности, в том числе и муниципальные, в случае бездействия будут привлекаться к административной ответственности», — сказал мэр, слова которого приводит ИА «Пенза-пресс».

Напомним, ранее с критикой уборки улиц в Пензе выступил глава региона Иван Белозерцев. По его словам, снег из центра города надо вывозить полностью и следить за тем, чтобы «его не было до весны».