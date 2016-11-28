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В Пензе за плохую уборку снега накажут управляющие компании

Руководителей УК будут привлекать к административной ответственности

Проблема плохой уборки снега с улиц Пензы стала темой оперативного совещания у мэра города Виктора Кувайцева. Сославшись на поручение губернатора, градоначальник заявил, что состояние трасс и тротуаров — самая главная задача для города.

«Все юридические лица, торговые предприятия, организации всех форм собственности, в том числе и муниципальные, в случае бездействия будут привлекаться к административной ответственности», — сказал мэр, слова которого приводит ИА «Пенза-пресс».

Напомним, ранее с критикой уборки улиц в Пензе выступил глава региона Иван Белозерцев. По его словам, снег из центра города надо вывозить полностью и следить за тем, чтобы «его не было до весны».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Пензе за плохую уборку снега накажут управляющие компании

Руководителей УК будут привлекать к административной ответственности

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