РФ и Монголия совместно изучат миграцию краснокнижных животных

Россия и Монголия будут совместно контролировать миграцию редких краснокнижных животных: снежного барса, дзерена и аргали. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

По данным ведомства, страны будут осуществлять такой контроль с целью предотвращения браконьерства и повышения контроля за перемещением через государственную границу животных, находящихся под защитой международных договоров.

Стороны также договорились провести осенью 2017 года совместные единовременные учеты аргали (парнокопытное млекопитающее семейства полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири) в четырех трансграничных группировках, а также организовать координацию учетных групп и провести совместный семинар по обсуждению результатов учетов не позднее декабря следующего года.

В ходе совместного договора российская сторона проведет на хребтах Чихачева и Цаган-Шувут мониторинг трансграничных группировок снежного барса, имеющих особую важность для восстановления редкого типа животных в России. Предполагается, что стороны объединят совместные усилия в разработке совместной программы сохранения трансграничных группировок снежного барса, сообщает ИА FlashSiberia.