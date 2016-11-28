Порошенко и Дева Мария изображены вместе в домовой церкви президента

Скандал разгорелся на Украине после публикации фотографии стенной росписи из домовой церкви Петра Порошенко, на которой изображены сам президент и члены его семьи в виде первых христиан. Снимок разместил в Facebook киевский волонтер Юрий Касьянов.

Фотография фрески дополнена критическим посланием к Порошенко. «Как вам удалось погасить пламя патриотизма, дискредитировать настоящих революционеров и первых добровольцев, предать анафеме всех несогласных?.. Расскажите, как вы украли победу майдана? Где-то рядом с этой живописью лежит золотой батон…» — цитирует «Свободная пресса» Касьянова.



Президентская семья изображена на фреске в тогах и хитонах. Порошенко прижимает руку к сердцу и держит свиток. Один сын держит на коленях ягненка, другой собирается что-то начертать пером, а дочери собирают цветы. Супруга главы государства находится в левой части композиции. Над всем этим парит в облаках Дева Мария.

Споры сторонников и критиков Порошенко разгорелись в соцсетях. Причем защитники украинского президента заявляют, что, во-первых, изображение является подделкой, а во-вторых, живописание донатора храма или его семьи — обычное явление.

