В Приамурье растет число пенсионеров-должников

В Амурской области растет количество пенсионеров-должников. Более 19 тыс. жителей пенсионного возраста являются должниками разных организаций и ведомств. В 2015 году их было на треть меньше.



На сегодняшний день в региональном Центре по выплате пенсий находится более 22,8 тыс. исполнительных листов об удержании с пенсий должников.



В амурском отделении Пенсионного фонда отметили, что растет число должников по кредитам. Специалисты это связывают с увеличением специальных кредитных программ для пенсионеров, пишет ИА «Амур.инфо».



«Нередко пожилые люди берут займы в кредитно-потребительских кооперативах и микрофинансовых организациях под значительный процент, мало представляя себе, как будут их погашать. В результате образуются просроченные кредиты, которые порой выливаются для пенсионера в неподъемные суммы взысканий», — отмечают специалисты ПФР.

