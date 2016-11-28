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В Приамурье растет число пенсионеров-должников

Более 19 тыс. пенсионеров Амурской области являются должниками различных организаций

В Амурской области растет количество пенсионеров-должников. Более 19 тыс. жителей пенсионного возраста являются должниками разных организаций и ведомств. В 2015 году их было на треть меньше.

На сегодняшний день в региональном Центре по выплате пенсий находится более 22,8 тыс. исполнительных листов об удержании с пенсий должников.

В амурском отделении Пенсионного фонда отметили, что растет число должников по кредитам. Специалисты это связывают с увеличением специальных кредитных программ для пенсионеров, пишет ИА «Амур.инфо».

«Нередко пожилые люди берут займы в кредитно-потребительских кооперативах и микрофинансовых организациях под значительный процент, мало представляя себе, как будут их погашать. В результате образуются просроченные кредиты, которые порой выливаются для пенсионера в неподъемные суммы взысканий», — отмечают специалисты ПФР.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Приамурье растет число пенсионеров-должников

Более 19 тыс. пенсионеров Амурской области являются должниками различных организаций

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