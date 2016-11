Они не простят

Ушел из жизни Фидель Кастро Рус. Человек, который стал Легендой ещё в молодом возрасте. Второго такого примера не знаю.

Он – один из тех революционеров-патриотов-подвижников, которые всегда жили Головой, но не желудком... Он во всех делах был созвучен своему имени ФИДЕЛЬ, что в переводе означает «верный», «надежный». Он стал символом ХХ века, и сегодня, из века ХХI-го, его роль с Истории особо заметна.

Прощай, Команданте! Мы тебе никогда не забудем.

Фидель настолько велик, что даже в день его кончины возникли вопросы сугубо политические, на которые надо бы поискать ответ. О чем речь? Вот о чем.

Начнем с реакции двух президентов США – действующего Барака Обамы и избранного, но не прошедшего процедуру «инаугурации», предписанную законом на 20 января 2017 года, Дональда Трампа.

Обама был краток и, по-своему, искренен – ему просто необходимо «набирать очки в плюс», чтобы остаться в памяти сограждан не только лауреатом Нобелевской премии мира, но и президентом, который что-то хорошее сделал для собственной страны. Например, он закончил более чем полувековую блокаду Кубы. 11 президентов США сменилось с 1959 года, а Фидель и его Свободная Куба всё оставались «костью в горле Вашингтона». Вот Обама и написал по поводу смерти Фиделя Кастро примирительным тоном, предложил кубинскому народу «руку дружбы».

Уходящий глава Белого дома выразил уверенность, что «история запомнит и воздаст должное огромному влиянию этого человека на жизнь людей и окружающий его мир». А кубинцы «должны знать, что, несмотря на наличие политических разногласий, могут рассчитывать на помощь США».

И что иное мог сказать Обама, ищущий те «козыри», которые сыграют в его пользу? Иное сказал, если доверять источникам, которые интерпретируют позицию избранного президента США, Дональд Трамп. Поначалу – это то, что отображено в его Твиттере – Трамп ограничился простой констатацией, но… с восклицательным знаком в конце: "Fidel Castro is dead!"

Спустя некоторое время по мировым агентствам со ссылкой на Твиттер сотрудника Трампа Джейсона Миллер (JasonMiller, Communications Director, President-elect Donald J.Trump Transition Team) было сообщено «от имени Трампа»: «Today, the world marks the passing of a brutal dictator who oppressed his own people for nearly six decades». - «Сегодня мир отмечает уход жестокого диктатора, который угнетал свой собственный народ почти шесть десятилетий»

Самое интересное, что на этом Твиттер-аккаунте Джейсона Миллера текст заявления Трампа присутствует только в ссылках на читателей – Ben Jacobs и Marc Caputo, а также Katherine.B.Faulders, которые и принесли на этот «Твиттер» помощника Трампа подобный текст. Он, Jason Miller, постоянно отмечал эти письма, как «retwitt» - «перепечатал».

Впрочем, это не освобождает нас от темы обсуждения слов Трампа в Твиттере Джейсона Миллера, которые сегодня обсуждают многие: «Fidel Castro’s legacy is one of firing squads, theft, unimaginable suffering, poverty, and the denial of fundamental human rights». - «Власть Фиделя Кастро зиждилась на эскадронах смерти, похищениях, невообразимых страданиях, нищете и отказу от фундаментальных прав человека».

По какой-то причине, мне что-то не верится, что эти слова написал Дональд Трамп. Тем более что прямых его цитат пока не видел, а ссылка на читателей Твиттера помощника по коммуникациям Трампа выводит только на этих самых читателей...

Далее, и это очень важно для понимания смысла этой депеши от имени Трампа: «эскадроны смерти» на Кубе отсутствовали по определению. Это не Центральная Америка, напичканная когда-то американской агентурой, где люди в странах региона страдали от этих «программ ЦРУ с кучей трупов». «Похищения» – также из инструментария команд ЦРУ в этих местах. Но никак не на Кубе. Составители этого письма явно использовали свою терминологию, не понимая, что на Кубе именно от таких американских спецопераций и отгородились! Хватило за почти 50 лет и интервенции в заливе Свиней, и более 600 покушений ЦРУ на Фиделя Кастро, и блокады от имени США. Ох, как же Большая Америка боялась маленького Острова Свободы…

Так вот, чтобы понять, откуда идет информация о заявлении Трампа, зашел на личный Твиттер Дональда Трампа. За 26 ноября там, действительно, оставлена запись: «Fidel Castro is dead!»

И ничего больше в последующие часы – вплоть до конца дня 27 ноября…

Можем ли мы сделать предположение, что в связи со смертью Фиделя Кастро противники Трампа отрабатывают новый вид противоборства? Что они ищут варианты приписывать Трампу те слова, которые он сам не высказывал, однако, именно эти идеи могут скоро занять основное место в информационном поле того же Твиттера и других социальных сетей ради искажения позиции нового президента США. Взгляните, как активизировались все «друзья Трампа» в канун голосования «выборщиков» 19 декабря! Они – его противники – знают, что у Трампа свой взгляд на развитие Америки, и понимают, что многим из них придется отступить.

Поэтому, как представляется, с их стороны уже начата контригра. Смыл её – смутить тех, кто готов увидеть в лице Трампа новое направление американской политики. Поэтому, как учил товарищ Бендер: «Побольше цинизма. Людям это нравится».

Не удивлюсь, если завтра Трамп заявит о том, что, действительно, сказал в адрес Фиделя эти слова про «жестокого диктатора, подавлявшего свой народ почти 60 лет». Но это будет – завтра. А пока…

А пока ситуация для нового президента США создается весьма щекотливая. Многие в США не могут простить Фиделю его Верность и свою собственную Слабость, а потому сейчас, используя авторитет Трампа, выплескивают свои застарелые страхи перед Команданте.

Впереди у Трампа совсем не простые времена, коли даже в такой ситуации ясности уже нет.

Автор - обозреватель журнала "Международная жизнь"



