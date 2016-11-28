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Трамп предупредил о возможности разрыва отношений с Кубой

Республиканец подчеркнул, что сотрудничество двух стран будет прервано, если власти республики не будут принимать меры для улучшения жизни граждан страны

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности разорвать отношения с Республикой Куба, если власти страны не примут меры для улучшения жизни своего народа и отношений с Вашингтоном.

Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я разорву соглашение (с Гаваной. — Ред.)», — сообщил Дональд Трамп.

Напомним, США и Куба восстановили дипломатические отношения в июле 2015 года спустя более 50 лет после кубинской революции. В рамках курса на нормализацию сотрудничества между странами, проводимого действующим президентом США Бараком Обамой, стороны заключили несколько соглашений в различных областях.

Ранее Дональд Трамп, комментируя сообщение о кончине лидера кубинской революции Фиделя Кастро, заявил, что политический деятель был «жестоким диктатором».

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Трамп предупредил о возможности разрыва отношений с Кубой

Республиканец подчеркнул, что сотрудничество двух стран будет прервано, если власти республики не будут принимать меры для улучшения жизни граждан страны

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