Трамп предупредил о возможности разрыва отношений с Кубой

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности разорвать отношения с Республикой Куба, если власти страны не примут меры для улучшения жизни своего народа и отношений с Вашингтоном.



Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я разорву соглашение (с Гаваной. — Ред.)», — сообщил Дональд Трамп.

If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U.S. as a whole, I will terminate deal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 ноября 2016 г.

Напомним, США и Куба восстановили дипломатические отношения в июле 2015 года спустя более 50 лет после кубинской революции. В рамках курса на нормализацию сотрудничества между странами, проводимого действующим президентом США Бараком Обамой, стороны заключили несколько соглашений в различных областях.

Ранее Дональд Трамп, комментируя сообщение о кончине лидера кубинской революции Фиделя Кастро, заявил, что политический деятель был «жестоким диктатором».

