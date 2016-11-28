Путин обсудил с Совбезом послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин на совещании обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ситуацию в Сирии, деятельность российских СМИ за границей, а также предстоящее послание Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась тема продвижения сирийской армии в восточном Алеппо и освобождения значительных кварталов города от террористов. Состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся информационного присутствия российских СМИ за рубежом», — сказал Песков, чьи слова приводит официальный сайт Кремля.

Он также отметил, что на совещании обсуждалась подготовка к предстоящему 1 декабря посланию главы государства Федеральному собранию.

Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщал, что послание президента будет «особенным» по содержанию. По его словам, Владимир Путин не планирует уделять международным проблемам больше внимания, «чем обычно», основной темой послания станут внутренние вопросы.