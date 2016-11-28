Стадион, сооружаемый в Калининграде к ЧМ-2018, теперь виден из космоса

Калининградские ученые наладили процесс мониторинга из космоса стадиона, который строится в городе к ЧМ-2018.



Как рассказали ресурсу kaliningradfirst.ru в региональном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, это визуальный анализ процессов строительства стадиона и инфраструктуры. Информация собрана на базе данных дистанционного зондирования Земли.

Ресурс создан Институтом прикладной информатики и математической геофизики БФУ имени Канта. На нем доступны 200 космических снимков.

Помощь в предоставлении картографической информации разработчикам оказали Исполнительная дирекция по подготовке к мундиалю и местная коммерческая фирма.