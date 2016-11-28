В новом iPhone 8 могут появиться 3D-камера и беспроводная зарядка

В следующем, 2017 году iPhone исполняется 10 лет. В честь этого Apple выпустит новый iPhone 8 в стеклянном корпусе, где из стекла будут не только фронтальная панель, но и задняя крышка. Кроме того, впервые iPhone 8 выйдет сразу в трех размерах: модели с экраном 4,7 и 5,5 дюйма дополнит новая, 5-дюймовая версия. По данным зарубежных СМИ, поставщиками стекла для новых устройств выступят две китайские компании — Biel Crystal Manufactory и Lens Technology. Кроме того, предположительно камеру смартфона ожидает новый двойной модуль, «обеспечивающий возможность 3D-фотосъемки».

Вместе с новой моделью популярного смартфона грядет появление беспроводной зарядки. Зарядку «по воздуху» якобы ускорит стеклянная крышка iPhone 8, которая не будет вызывать радиочастотные помехи. Третью, самую дорогую модель смартфона укомплектуют изогнутым AMOLED-экраном с диагональю около 5,8 дюйма, рассказал изданиям аналитик KGI Securities Мин Чи Куо, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Также, по некоторым данным, iPhone 8 лишится привычной кнопки «Домой», которая была неотъемлемым атрибутом смартфона с 2007 года. Его должна будет заменить некая «виртуальная кнопка», встроенная прямо в экран. Дисплей iPhone 8 займет всю лицевую поверхность устройства, поэтому места для клавиши «Домой» просто не останется.