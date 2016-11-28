В Клину к Новому году выпустят 1 млн елочных игрушек

К Новому году фабрика «Елочка» в Клину планирует 1 млн уникальных елочных игрушек. Старейшее в России предприятие по производству новогодних игрушек в 2017 году отмечает 130-летний юбилей.

В честь юбилея дизайнеры фабрики разработали новую коллекцию елочных украшений в классическом и современном стиле. На игрушках можно встретить героев из «Репки», Жар-птицу, оловянных солдатиков и Щелкунчика.

Все украшения из новой коллекции ручной работы и выполнены из тончайшего стекла, сообщает портал «Подмосковье сегодня».



Новогодние игрушки «Елочки» пользуются широкой популярностью среди жителей России. Около 85% продукции фабрики реализуется на внутреннем рынке. Остальная часть идет на экспорт в Казахстан, Эстонию, Грузию, а также в Израиль.

