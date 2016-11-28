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Один человек погиб при стрельбе на территории университета в Огайо

По меньшей мере восемь человек получили ранения и были отправлены в больницы

Фото: twitter.com/shomaristone

Неизвестный открыл стрельбу на территории государственного университета Огайо (США). Один человек погиб, по меньшей мере восемь человек получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщили в пожарном управлении города Коламбус.

Предупреждение о стрельбе появилось в системе аварийного оповещения учебного заведения в Twitter.

«Стрелок на территории университета. Бегите, прячьтесь, деритесь», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что слышали звуки стрельбы. 

По информации телекомпании CNN, в настоящий момент к территории студенческого городка стянуты подразделения полиции и несколько карет скорой помощи. Также сообщается, что к расследованию инцидента привлечено ФБР.

При этом, по информации местных СМИ, убиты были как минимум три человека. Кроме того, по некоторым данным, стрельбу могли открыть двое неизвестных, один из которых мог быть нейтрализован. Подробности произошедшего уточняются.

В университете обучаются в общей сложности около 66 тыс. человек.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Один человек погиб при стрельбе на территории университета в Огайо

Один человек погиб при стрельбе на территории университета в ОгайоПо меньшей мере восемь человек получили ранения и были отправлены в больницы

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