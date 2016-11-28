Один человек погиб при стрельбе на территории университета в Огайо

Неизвестный открыл стрельбу на территории государственного университета Огайо (США). Один человек погиб, по меньшей мере восемь человек получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщили в пожарном управлении города Коламбус.

Предупреждение о стрельбе появилось в системе аварийного оповещения учебного заведения в Twitter.

«Стрелок на территории университета. Бегите, прячьтесь, деритесь», — говорится в сообщении.

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College. — OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28 ноября 2016 г.

Очевидцы сообщили, что слышали звуки стрельбы.



По информации телекомпании CNN, в настоящий момент к территории студенческого городка стянуты подразделения полиции и несколько карет скорой помощи. Также сообщается, что к расследованию инцидента привлечено ФБР.

При этом, по информации местных СМИ, убиты были как минимум три человека. Кроме того, по некоторым данным, стрельбу могли открыть двое неизвестных, один из которых мог быть нейтрализован. Подробности произошедшего уточняются.



UPDATE: ABC-6 reports three people were shot on the OSU campus. — News Radio 610 WTVN (@610wtvnnews) 28 ноября 2016 г.

В университете обучаются в общей сложности около 66 тыс. человек.