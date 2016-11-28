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Янтарный комбинат Калининграда добыл досрочно 300 т янтаря

Выполнив годовой план раньше срока, предприятие планирует до конца года добыть порядка 15 т янтаря

Фото: РИА НОВОСТИ/Игорь Зарембо

Калининградский янтарный комбинат добыл в текущем году 300 т янтаря, выполнив досрочно годовой план. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как сообщает ИА FlashNord, до конца года комбинат планирует добыть еще порядка 15 т минерала. В 2015 году в Калининграде было собрано 313 т камня, а в 2014-м — 244 т янтаря.

В пресс-службе комбината отметили, что повышению производительности и качества продукции способствовала реализация программ переоснащения и технологической модернизации предприятия. В 2016 году на комбинате продолжились работы по замене устаревшего оборудования и внедрению новых технологий.

Гендиректор комбината Михаил Зацепин отметил, что в следующем году на предприятии планируют добыть 450 т янтаря, несмотря на сложные технические и геологические условия добычи.

«В процессе добычи мы преодолевали зону ледникового размыва. Весомую роль в выполнении плана сыграло приобретение нового гидравлического экскаватора и бульдозера. Ну и, конечно же, повлияло эффективное проведение вскрышных и добычных работ. В этом большая заслуга специалистов предприятия», — подчеркнул Зацепин.

Калининградский янтарный комбинат был основан по решению советского правительства в феврале 1947 года. В начале 2014 года указом президента РФ Владимира Путина предприятие передали госкорпорации «Ростех».

На сегодняшний день комбинат добывает янтарь вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, возраст которого составляет около 50 млн лет. Запасы месторождения минерала оцениваются в 116 тыс. т.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Янтарный комбинат Калининграда добыл досрочно 300 т янтаря

Янтарный комбинат Калининграда добыл досрочно 300 т янтаряВыполнив годовой план раньше срока, предприятие планирует до конца года добыть порядка 15 т янтаря

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