Преподавателям одного из вузов в Тольятти не платят зарплату

Нарушения по срокам выплаты зарплаты преподавателям зафиксированы во время проверки тольяттинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Так же, как выяснилось, там не спешат платить и выходные пособия. Об этом сообщает ресурс TLTGorod.ru со ссылкой на госинспекцию труда в Самарской области.

Заведено дело, руководству высшего учебного заведения предписано выплатить компенсацию.

Отметим, с начала октября были существенно увеличены штрафы за подобные нарушения. Оштрафован должен быть и персонально руководитель предприятия. За повторную невыплату штраф удваивается. Компенсация самому работнику за каждый день просрочки увеличена вдвое.

Об актуальности проблемы с задержкой зарплат в стране говорили и на заседании кабинета министров на прошлой неделе. Как писали «Известия», работодателя могут обязать гасить долги по зарплатам до выплаты налоговых и страховых отчислений.