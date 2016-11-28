Убегая от служебной собаки, вор пытался зарыться в сугроб

В Биробиджане вор, убегая от служебной собаки, пытался зарыться в сугроб с похищенным. Четвероногий страж порядка по кличке Гая-Приора-Альфдорн быстро обнаружил злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли похищенные два бака емкостью 20 и 40 л и вернули законному владельцу. Мужчина их украл в сарае одного из частных домов в Биробиджане. Дверь в постройку была незапертой.



Ущерб владелец имущества оценил в 8,8 тыс. рублей, сообщает ИА ЕАОMedia. В ходе оперативных действий служебная собака быстро вышла на след вора. Подозреваемый в краже мужчина, услышав лай собаки, попытался укрыться в сугробе.

