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Убегая от служебной собаки, вор пытался зарыться в сугроб

Четвероногий страж порядка быстро обнаружил злоумышленника

В Биробиджане вор, убегая от служебной собаки, пытался зарыться в сугроб с похищенным. Четвероногий страж порядка по кличке Гая-Приора-Альфдорн быстро обнаружил злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли похищенные два бака емкостью 20 и 40 л и вернули законному владельцу. Мужчина их украл в сарае одного из частных домов в Биробиджане. Дверь в постройку была незапертой.

Ущерб владелец имущества оценил в 8,8 тыс. рублей, сообщает ИА ЕАОMedia. В ходе оперативных действий служебная собака быстро вышла на след вора. Подозреваемый в краже мужчина, услышав лай собаки, попытался укрыться в сугробе.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Убегая от служебной собаки, вор пытался зарыться в сугроб

Четвероногий страж порядка быстро обнаружил злоумышленника

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